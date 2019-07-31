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Канада почала виводити війська з Малі

"Сьогодні починається поступове та відповідальне згортання ротації канадських військових у миротворчій місії ООН в Малі. Ми припиняємо виконувати транспортні функції, аби до кінця серпня зосередитися винятково на медичній евакуації"
Канада розпочала поступове припинення своєї участі у миротворчій операції ООН в Малі.
Канада почала виводити війська з Малі Фото: twitter.com/operationsFC

"Сьогодні починається поступове та відповідальне згортання ротації канадських військових у миротворчій місії ООН в Малі. Ми припиняємо виконувати транспортні функції, аби до кінця серпня зосередитися винятково на медичній евакуації", - зазначили у Збройних силах в мережі Тwitter.

Військові додали, що протягом річної присутності у Малі канадські миротворці виконали більше сотні транспортних місій налітавши загалом близько 3500 годин. "Це дозволило миротворцям ООН безпечно пересуватися до віддалених і вразливих зон Малі та посилило зусилля ООН із покращення стабільності та безпеки у країні", - йдеться у повідомленні.

У військовому командуванні додали, що протягом наступних місяців "тісно співпрацюватимуть" із Румунією, яка замінить канадський авіаційний контингент у Малі.

Зазначимо, що наразі Канада має в Малі 8 гелікоптерів та 250 осіб особового складу, які допомагають миротворчій місії ООН здійснювати медичну евакуацію й транспортувати обладнання й особовий склад. Однак, мандат цієї місії завершується у липні, і в канадському уряді неодноразово наголошували, що не мають наміру залишати контингент понад цей термін.

Нагадаємо, що в травні цього року у Малі ісламістські бойовики влаштували засідку і вбили 18 неозброєних людей.

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