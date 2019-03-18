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Канада продовжить військову місію в Україні

Канада не відправлятиме додаткових тренерів
Канада продовжить військову місію в складі 200 осіб в Україні.
Канада продовжить військову місію в Україні Фото: zn.ua

"Політичні та військові джерела ясно дали зрозуміти, що солдати будуть залишатися довше, враховуючи зберігається напруженість у відносинах між Україною і Росією", - інформує Reuters.

Канада не відправлятиме додаткових тренерів, повідомило джерело.

Міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан проведуть прес-конференцію в понеділок.

Прес-секретар Саджан відмовилася від коментарів, представники Фріланд не відповіли на запити про коментарі.

Канадські військові, які вперше вирушили в Україну в 2015 році, повинні повернутися в кінці березня.

Комітет з оборони Палати громад парламенту Канади в грудні минулого року рекомендував Оттаві продовжити місію.

Тоді ж міністерство оборони Канади заявило, що контингент навчив більше 10 000 співробітників українських сил безпеки.

Нагадаємо, що Канада виділить 25 мільйонів доларів, аби завадити спробам іноземного втручання у вибори 2019-го року в Україні.

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18 03 2019 09:36
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