Канада продовжить військову місію в Україні
"Політичні та військові джерела ясно дали зрозуміти, що солдати будуть залишатися довше, враховуючи зберігається напруженість у відносинах між Україною і Росією", - інформує Reuters.
Канада не відправлятиме додаткових тренерів, повідомило джерело.
Міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан проведуть прес-конференцію в понеділок.
Прес-секретар Саджан відмовилася від коментарів, представники Фріланд не відповіли на запити про коментарі.
Канадські військові, які вперше вирушили в Україну в 2015 році, повинні повернутися в кінці березня.
Комітет з оборони Палати громад парламенту Канади в грудні минулого року рекомендував Оттаві продовжити місію.
Тоді ж міністерство оборони Канади заявило, що контингент навчив більше 10 000 співробітників українських сил безпеки.
Нагадаємо, що Канада виділить 25 мільйонів доларів, аби завадити спробам іноземного втручання у вибори 2019-го року в Україні.
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