Канада проведе конференцію щодо реформ із новим президентом України

"Це відбудеться вже після виборів президента України. І новий президент буде там"

Новий президент України має взяти участь у міжнародній конференції з питання реформ, запланованої у Торонто на 5 липня.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, закриваючи "Український ланч" в Мюнхені, організований фондом Пінчука та Ялтинською європейською стратегією, інформує "Європейська правда".

"Вже можу оголосити дату. Конференція відбудеться 5 липня", - заявила вона.

Конференція запланована як триденна, вона триватиме з 3 по 5 липня, на останній день запланована зустріч високого рівня. Канадська сторона планує масштабну подію із оголошенням про нові програми допомоги Україні.

"Це відбудеться вже після виборів президента України. І новий президент буде там", - запевнила вона.

Додамо, що Канада виступає проти іноземного військового вторгнення до Венесуели.