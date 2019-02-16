ПОЛІТИКА НОВИНИНовий президент України має взяти участь у міжнародній конференції з питання реформ, запланованої у Торонто на 5 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада проведе конференцію щодо реформ із новим президентом України
"Це відбудеться вже після виборів президента України. І новий президент буде там"
Фото: telegraf.com.ua
Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, закриваючи "Український ланч" в Мюнхені, організований фондом Пінчука та Ялтинською європейською стратегією, інформує "Європейська правда".
"Вже можу оголосити дату. Конференція відбудеться 5 липня", - заявила вона.
Конференція запланована як триденна, вона триватиме з 3 по 5 липня, на останній день запланована зустріч високого рівня. Канадська сторона планує масштабну подію із оголошенням про нові програми допомоги Україні.
"Це відбудеться вже після виборів президента України. І новий президент буде там", - запевнила вона.
Додамо, що Канада виступає проти іноземного військового вторгнення до Венесуели.
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