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Канада провела ротацію своїх військових в Україні, - ФОТО

"Церемонія передачі командування – це офіційна подія, коли командир передає свої повноваження своєму наступнику"
В Україні розпочали виконувати свої обов’язки члени сьомої ротації канадської військової тренувальної місії UNIFIER.
Канада провела ротацію своїх військових в Україні, - ФОТО Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine

"Церемонія передачі командування – це офіційна подія, коли командир передає свої повноваження своєму наступнику. Сьогодні підполковник П’єр Леру передав командування підполковнику Фредеріку Коте, і Ротація 7 офіційно приступила до роботи", - зазначається  у повідомленні на сторінці Канадських збройних сил в Україні у Facebook.


Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine


Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine


Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine


Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine

Як повідомляв Укрінформ, у березні Канада оголосила про продовження на три роки військової місії UNIFIER в Україні. Таким чином, близько 200 канадських військових тренуватимуть українських колег щонайменше до березня 2022 року.

Початок місії UNIFIER було покладено наприкінці 2015 року, і з того часу через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських військових.

Нагадаємо, що Канада продовжить військову місію в складі 200 осіб в Україні.

     
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14 04 2019 22:26
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