Канада провела ротацію своїх військових в Україні, - ФОТО
"Церемонія передачі командування – це офіційна подія, коли командир передає свої повноваження своєму наступнику. Сьогодні підполковник П’єр Леру передав командування підполковнику Фредеріку Коте, і Ротація 7 офіційно приступила до роботи", - зазначається у повідомленні на сторінці Канадських збройних сил в Україні у Facebook.
Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine
Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine
Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine
Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine
Як повідомляв Укрінформ, у березні Канада оголосила про продовження на три роки військової місії UNIFIER в Україні. Таким чином, близько 200 канадських військових тренуватимуть українських колег щонайменше до березня 2022 року.
Початок місії UNIFIER було покладено наприкінці 2015 року, і з того часу через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських військових.
Нагадаємо, що Канада продовжить військову місію в складі 200 осіб в Україні.
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