Канада ратифікувала угоду про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною

Уряд Канади офіційно поінформував українське посольство в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами.

Як повідомляє Посольство України в Канаді, за умови спільного виробництва угода дозволить українським продюсерам претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. Схожі преференції угода передбачає і для канадських художників, які будуть знімати в Україні. Про це повідомляє "ІНтерфакс-Україна"

"Нашим телевізійникам, кіновиробникам буде дешевше і простіше працювати в Канаді і з канадцями. Я радий, що ми змогли пояснити в Оттаві взаємні переваги від такого партнерства. Чекаємо українсько-канадський "Оскар!"", - сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Документ був підписаний під час візиту президента Зеленського в Торонто в минулому році. Верховна Рада ратифікувала його у вересні 2020 Угода почне діяти з 1 січня 2021 року.

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