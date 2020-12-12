Канада ратифікувала угоду про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною
Як повідомляє Посольство України в Канаді, за умови спільного виробництва угода дозволить українським продюсерам претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. Схожі преференції угода передбачає і для канадських художників, які будуть знімати в Україні. Про це повідомляє "ІНтерфакс-Україна"
"Нашим телевізійникам, кіновиробникам буде дешевше і простіше працювати в Канаді і з канадцями. Я радий, що ми змогли пояснити в Оттаві взаємні переваги від такого партнерства. Чекаємо українсько-канадський "Оскар!"", - сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.
Документ був підписаний під час візиту президента Зеленського в Торонто в минулому році. Верховна Рада ратифікувала його у вересні 2020 Угода почне діяти з 1 січня 2021 року.
Читайте також: Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі