CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанада оголосила, що заборонить використання одноразового пластику з 2021 року, аби врятувати океани від забруднення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року
Заборона передбачатиме відмову від поліетиленових пакетів, соломинок для пиття і пластикового посуду
Фото: з вільних джерел
"Мені дуже приємно повідомити, що в 2021 році Канада заборонить шкідливий пластик для одноразового використання", - заявив Трюдо, зазначивши, що Канада переробляє менш ніж 10% свого пластику, повідомляє LB.ua.
Заборона передбачатиме поступову відмову від поліетиленових пакетів, соломинок для пиття і пластикового столового приладдя, які складають більшу частину пластикових відходів у морях по всьому світу.
Відзначають, що кінцевий термін - до 2021 року - було обрано, щоб дати підприємцям час пристосуватися до цих правил.
Нагадаємо, що Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.
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