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Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року

Заборона передбачатиме відмову від поліетиленових пакетів, соломинок для пиття і пластикового посуду
Канада оголосила, що заборонить використання одноразового пластику з 2021 року, аби врятувати океани від забруднення.
Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року Фото: з вільних джерел

"Мені дуже приємно повідомити, що в 2021 році Канада заборонить шкідливий пластик для одноразового використання", - заявив Трюдо, зазначивши, що Канада переробляє менш ніж 10% свого пластику, повідомляє LB.ua.

Заборона передбачатиме поступову відмову від поліетиленових пакетів, соломинок для пиття і пластикового столового приладдя, які складають більшу частину пластикових відходів у морях по всьому світу.

Відзначають, що кінцевий термін - до 2021 року - було обрано, щоб дати підприємцям час пристосуватися до цих правил.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

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11 06 2019 13:16
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