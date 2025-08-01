Канада розчарована рішенням США про нові торговельні тарифи

Канада працюватиме над захистом своєї економіки.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив розчарування після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35%.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення Трампа частково пов'язане з тим, що Канада, за словами президента США, не змогла зупинити контрабанду фентанілу.

Підвищення тарифів США не торкнеться товарів, які підпадають під дію торговельної угоди між Штатами, Мексикою та Канадою.

Нові американські тарифи вплинуть на деревину, сталь, алюміній та автомобілі, заявив Карні, пообіцявши вжити заходів для захисту канадських робочих місць, закупівлі канадських товарів, інвестування в промислову конкурентоспроможність та диверсифікації експортних ринків.

Щоб виправдати запровадження тарифів, США посилаються на транскордонний потік фентанілу, хоча на Канаду припадає лише 1% потоку фентанілу в Штати, й Оттава інтенсивно працює над подальшим скороченням цих обсягів, додав Карні.

"Ми продовжимо співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб покласти край потокам фентанілу і врятувати життя в обох наших країнах", — написав прем'єр Канади в соцмережі Х.

Повідомлялося, що Трамп 31 липня оголосив про нові “взаємні” тарифні ставки для десятків країн, які не змогли укласти торговельні угоди з США до "дедлайну" 1 серпня.