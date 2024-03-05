Міністр оборони наголосив, що умови в Україні мають "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в країну, де вони навчали українських солдатів на місці до російського вторгнення.

Канада розгляне можливість відправки військових інструкторів в Україну, якщо буде виконано "певні умови". Однак цих умов "поки що не існує".

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Global News.

За його словами, будь-які канадські військові будуть направлені тільки для виконання "небойових" функцій.

Міністр оборони наголосив, що умови в Україні мають "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в країну, де вони навчали українських солдатів на місці до російського вторгнення.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - заявив Блер.

Канада навчила понад 40 тисяч українських солдатів у рамках операції "Об'єднувач", яка розпочалася 2015 року після окупації Криму росією. Однак після російського вторгнення канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

"Ми провели низку обговорень з українцями, які говорять про те, що, коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися", - сказав Блер.

Залишивши можливість повернення в Україну відкритою, Блер підкреслив, що "канадські Збройні сили не можуть відігравати жодної бойової ролі або того, що може бути сприйнято як бойова роль".

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.