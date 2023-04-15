Канада розгорнула симулятори танків Leopard 2 для ЗСУ
Канада розгорнула для українських військових три тренажери стрільби танків Leopard 2.
Про це повідомила міністр оборони Аніта Ананд у Twitter.
"На додаток до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які працюватимуть з ними", - розповіла вона.
Чиновниця наголосила, що підтримка України з боку Канади – всебічна.
"І вона продовжуватиметься", - резюмувала вона.
Раніше повідомлялось, що Канада відправила до України боєприпаси для ППО.