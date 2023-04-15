Канада розгорнула симулятори танків Leopard 2 для ЗСУ

Міноборони країни зазначає, що підтримка Оттави з боку Києва "всебічна і вона продовжується".

Канада розгорнула для українських військових три тренажери стрільби танків Leopard 2.

Про це повідомила міністр оборони Аніта Ананд у Twitter.

"На додаток до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які працюватимуть з ними", - розповіла вона.

Чиновниця наголосила, що підтримка України з боку Канади – всебічна.

"І вона продовжуватиметься", - резюмувала вона.

Раніше повідомлялось, що Канада відправила до України боєприпаси для ППО.