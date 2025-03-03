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Канада розширила санкції проти кремля

03 березня 2025, 16:47
Канада розширила санкції проти кремля
Фото: з вільних джерел
Обмеження діятимуть проти 10 фізичних та 21 юридичних осіб.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Лондоні оголосив про запровадження нових санкцій проти росії у відповідь на агресію проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті прем'єр-міністра Канади.

"Під час саміту прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти використанню росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні.

На сьогодні Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії, і ми залишаємося відданими співпраці з нашими партнерами для посилення економічного тиску на рф", - написано у заяві.

"Боротьба України за суверенітет - це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Важливі дискусії, які ми провели сьогодні, зміцнили нашу спільну рішучість: як члени Альянсу, ми залишатимемося непохитними у нашій підтримці України. Канада буде поруч з Україною доти, доки не буде справедливого і тривалого миру. Слава Україні!", - заявив Трюдо.

Відомо, що під санкції потрапили 9 лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва, 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі.

Лише тиждень тому Канада ввела нові санкції проти росії.

 

санкціїКанадавійна в Україні

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