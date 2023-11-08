Канада теж зупиняє Договір про звичайні збройні сили

Канада засудила вихід росії із Договору про звичайні збройні сили в Європі і взаємно тимчасово відмовляється від його дотримання.

Про це йдеться на урядову сайті Канади.

"Канада солідарна із союзниками по НАТО у засудженні виходу росії із наріжного Договору про звичайні збройні сили в Європі, що набув чинності сьогодні. Вихід росії з Договору руйнує основу, на якій він базувався, й створює неприйнятний дисбаланс у системі європейської безпеки", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Вона додала, що з огляду на це, Канада призупинить виконання Договору з 7 лютого наступного року.

"Вихід росії з Договору - це ще один приклад зусиль рф із підриву євроатлантичної безпеки", - сказала канадський міністр.

Нагадлаємо, що вчора, 7 листопада, росія вийшла з Договору про збройні сили в Європі.