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Канада теж зупиняє Договір про звичайні збройні сили

08 листопада 2023, 10:08
Канада теж зупиняє Договір про звичайні збройні сили
Фото: з вільних джерел
Канада засудила вихід росії із Договору про звичайні збройні сили в Європі і взаємно тимчасово відмовляється від його дотримання.

Про це йдеться на урядову сайті Канади. 

"Канада солідарна із союзниками по НАТО у засудженні виходу росії із наріжного Договору про звичайні збройні сили в Європі, що набув чинності сьогодні. Вихід росії з Договору руйнує основу, на якій він базувався, й створює неприйнятний дисбаланс у системі європейської безпеки", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Вона додала, що з огляду на це, Канада призупинить виконання Договору з 7 лютого наступного року. 

"Вихід росії з Договору - це ще один приклад зусиль рф із підриву євроатлантичної безпеки", - сказала канадський міністр.

Нагадлаємо, що вчора, 7 листопада, росія вийшла з Договору про збройні сили в Європі.

 

Договір про звичайні збройні сили в ЄвропіКанада

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