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рф вийшла з Договору про збройні сили в Європі

07 листопада 2023, 11:09
рф вийшла з Договору про збройні сили в Європі
Фото: Leratrunova
Дію документа рф призупинила ще 16 років тому.

О 00:00 годині 7 листопада 2023 р. росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ росії у заяві, пов'язаній із завершенням процедури виходу рф із Договору.

У заяві зазначено московський час, за київським "міжнародно-правовий документ остаточно пішов в історію" 6 листопада о 23.00.

Договір про звичайні збройні сили в Європі мав на меті врегулювати кількість сил, розгорнутих тут країнами Варшавського договору та НАТО. Він був підписаний 19 листопада 1990 року у Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасниць НАТО та шести держав-учасниць прорадянської Організації Варшавського договору (ОВД). Він і набув чинності 9 листопада 1992 року, вже після розвалу і ОВД, і Радянського Союзу.

У зовнішньополітичному відомстві росії визнають, що навіть після такої різкої зміни геополітичної та геостратегічної ситуації Договір забезпечував росії певні матеріальні гарантії безпеки. Зокрема, він дозволив зробити процес скорочень не одностороннім, а взаємним – сукупний потенціал тодішніх членів альянсу був певною мірою обмежений та поставлений під контроль.

Однак після того, як США запустили процес розширення НАТО, ДЗЗСЄ у його первісному вигляді, як вважає МЗС рф, втратив зв'язок з реальністю, і росія почала домагатися його адаптації до нової ситуації. У 1999 році було здійснено невдалу спробу внести відповідні зміни до договору. У 2007 росія призупинила дію ДЗЗСЄ. У російському МЗС назвали це "одним із перших кроків рф щодо жорсткої протидії гегемонізму "колективного Заходу".

"З урахуванням прямої відповідальності країн НАТО за розпалювання конфлікту в Україні, а також прийому до альянсу Фінляндії і розгляду аналогічної заявки Швеції, навіть формальне збереження ДЗЗСЄ стало неприйнятним з точки зору корінних інтересів безпеки росії", - заявили в МЗС РФ.

ЄСдоговірвійна в Україніросія окупанти

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