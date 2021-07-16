Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів восени Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Фото: rediff.com

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на АР. Трюдо зазначив, що якщо позитивна динаміка щодо рівня вакцинації та стану громадського здоров'я продовжиться, кордон може відкритися. "Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня", - йдеться в повідомленні. Крім того, Трюдо зазначив, що Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня. Прем'єр-міністр зазначив, що Канада продовжує лідирувати серед країн G20 за рівнем вакцинації: приблизно 80% дорослих канадців вакциновані першою дозою та понад 50% - повністю вакциновані. За його словами, кількість випадків захворювань та важкого перебігу хвороби продовжує зменшуватися по всій країні, оскільки рівень вакцинації зростає. Читайте також: Через аномальну спеку в Канаді загинули мільярд молюсків та риб

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