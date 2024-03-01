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ПОЛІТИКА

Канада відкрита для відправки обмеженої кількості військовослужбовців в Україну – ЗМІ

01 березня 2024, 13:22
Канада відкрита для відправки обмеженої кількості військовослужбовців в Україну – ЗМІ
Фото: twitter.com/operationsFC
Канадські солдати допомагатимуть у підготовці український бійців далеко від лінії фронту.

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів за певних умов.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадські військові могли б відгравати роль у небойовій підготовці на території України без прямого зіткнення з рф.

Про це повідомляє Toronto Star.

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", – зазначив Блер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Канадавійськовідопомога Україні

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