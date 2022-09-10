CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанада спрямувала загін кваліфікованих військовослужбовців для навчання українських новобранців у Великій Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада відновила навчання українських новобранців у Великій Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"12 серпня загін військовослужбовців Збройних сил Канади (CAF), переважно зі складу 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії, що базується в Едмонтоні, прибув до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для відновлення підготовки Сил оборони України в рамках навчальної операції UNIFIER-UK", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, 30 червня Міністерство оборони Великої Британії звернулося до інших країн з проханням підтримати широкомасштабну ініціативу щодо навчання українських новобранців. У відповідь Канада направила до Англії значний загін кваліфікованих військовослужбовців.
Наразі солдати Збройних сил Канади навчають новобранців Сил оборони України індивідуальним і колективним військовим навичкам, передає Генштаб.
Іноземні інструктори повідомили, що українські новобранці "неймовірно мотивовані вчитися", а їхня "рішучість досягти успіху" у війні з росією "надихає".
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