Канада всебічно підтримуватиме якнайшвидший вступ України в НАТО

Уряд Канади всіляко підтримуватиме співпрацю України з НАТО для її якнайшвидшого вступу в Альянс, щойно це дозволять додаткові обставини.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"В України має бути вибір щодо того, яким чином захищатися і захищати своїх людей. І саме тому Канада всіляко підтримуватиме співробітництво України з НАТО в рамках роботи Північноатлантичного альянсу, щоб підтримати якомога швидший вступ України, щойно це дозволять додаткові обставини", - заявив Трюдо в Верховній Раді України.

Вчора стало відомо, що до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо.