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Канада всебічно підтримуватиме якнайшвидший вступ України в НАТО

11 червня 2023, 11:09
Канада всебічно підтримуватиме якнайшвидший вступ України в НАТО
Уряд Канади всіляко підтримуватиме співпрацю України з НАТО для її якнайшвидшого вступу в Альянс, щойно це дозволять додаткові обставини.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ

"В України має бути вибір щодо того, яким чином захищатися і захищати своїх людей. І саме тому Канада всіляко підтримуватиме співробітництво України з НАТО в рамках роботи Північноатлантичного альянсу, щоб підтримати якомога швидший вступ України, щойно це дозволять додаткові обставини", - заявив Трюдо в Верховній Раді України.

Вчора стало відомо, що до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо.

КанадаНАТОТрюдо

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