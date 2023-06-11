Канада всебічно підтримуватиме якнайшвидший вступ України в НАТО
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
"В України має бути вибір щодо того, яким чином захищатися і захищати своїх людей. І саме тому Канада всіляко підтримуватиме співробітництво України з НАТО в рамках роботи Північноатлантичного альянсу, щоб підтримати якомога швидший вступ України, щойно це дозволять додаткові обставини", - заявив Трюдо в Верховній Раді України.
Вчора стало відомо, що до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо.