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Канада ввела нові санкції через вторгнення рф в Україну

20 липня 2023, 21:39
Канада ввела нові санкції через вторгнення рф в Україну
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади оголосив про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в рамках заходів, спрямованих на покарання росії за вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті уряду Канади. 

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що країна запроваджує санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.

"Канада запроваджує санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнер" і так званими "волонтерськими організаціями", які підтримують агресивну війну росії проти України" - йдеться на сайті. 

До списку увійшли керівники групи Вагнера, зокрема Іван Маслов, керівник "вагнерівців", який сприяв масовому вбивству цивільних осіб у Малі в місті Мура в березні 2022 року.

Канада ввела санкції проти лідерів російського ядерного сектору, аби посилити тиск на необдумані дії рф в Україні, які значно підвищили ризик ядерного інциденту, зокрема на Запорізькій АЕС, написано на сайті. 

Санкції поширено на кількох росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату "Орлан-10", а ще проти осіб, які підтримують спроби кремля русифікувати українську культуру. 

Санкції спрямовані проти російських співаків, акторів і режисерів, а також організацій і високопосадовців у культурному секторі росії, таких як керівники великих музеїв, і є прямою відповіддю на спроби нав'язати російську культуру та освіту в частинах України, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією рф.

Під санкції потрапили платіжна система "Мир", банк "Тинькофф", мобільні оператори "Мегафон", МТС, "Теле2" і "Билайн", а ще міністерства культури та освіти росії і їхні очільники.

В списку також продюсер Іосіф Пригожин, актор Іван Охлобистін та режисер Нікіта Міхалков, виконавці Тіматі і Валерія.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.
РосіявійнасанкціїКанада

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