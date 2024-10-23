Канада вводить 25% податок на китайську сталь та алюміній

Головна мета - це захистити канадських робітників.

Канада запровадила 25% мито на всю завезену з Китаю сталь і алюмінієві вироби.

Про це заявили у міністерстві фінансів Канади.

“Від сьогодні на певну вироблену в Китаї сталь та алюмінієві продукти накладатиметься 25% мито”, - йдеться в заяві.

В Мінфін додали, що це мито дозволить вирівняти умови й захистити канадських робітників, чиєму працевлаштуванню загрожують несправедливі, навмисні та керовані державою торгівельні практики Китаю щодо надлишку пропозиції та потужностей, а також брак надійних екологічних та трудових стандартів”. “За допомогою цих узгоджених із ключовими торговими партнерами дій, Канада також запобігає перенаправленню торгівлі.

Нагадаємо, що влітку Канада ввела жорсткі мита на китайські електрокари.