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Канада вводить додаткові санкції проти рф для захисту української культури

11 червня 2023, 13:08
Канада вводить додаткові санкції проти рф для захисту української культури
Фото: obozrevatel.com
Уряд Канади запроваджує додаткові економічні санкції проти росії через спроби знищити культурні об'єкти України.

В санкційному списку фігурують українці, які працюють у музеях і культурних центрах, що співпрацюють із росією.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

"Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосила сьогодні, що Канада запроваджує додаткові санкції проти 24 фізичних та 17 юридичних осіб в Україні в рамках Положення про спеціальні економічні заходи. Ці нові заходи є прямою відповіддю на спроби росії знищити культурні об'єкти, установи та самобутність України", - написано на сайті.

Міністерство закордонних справ Канади наголошує: "Крім значної шкоди і повного руйнування низки культурних об'єктів України, тисячі українських культурних артефактів було визнано зниклими або, за повідомленнями, вкраденими російськими військами на тимчасово окупованих територіях після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та до цього під час спроби анексії Криму в 2014 році. У своєму прагненні стерти самобутність України росія, як повідомляється, незаконно вивозила артефакти з України і пошкоджувала об'єкти культурної спадщини".

Крім того, Канада вводить санкції проти осіб, пов'язаних із крадіжкою росією українських культурних об'єктів, щоб протистояти зусиллям Кремля з "русифікації" культури України. До списку осіб, проти яких запроваджуються санкції, входять українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах, що співпрацюють з рф. До нього також занесено нещодавно створені на тимчасово окупованих територіях України структури, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із приватними військовими компаніями, що виникли в Україні та воюють на боці росії. 

На початку червня стало відомо, що Канада запровадить санкції проти російських олігархів, які втручаються у внутрішні справи Молдови.
РосіясанкціїКанада

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