Канада запровадить санкції проти російських олігархів, які втручаються у внутрішні справи Молдови – очільниця МЗС країни

У столиці Норвегії Осло відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-союзниць.

Уряд Канади запровадить санкції проти російських олігархів, які намагаються втручатись у внутрішні справи Молдови.

Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Джолі яка прибула до Осло для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомляє NewsMaker.

"Вперше в історії Канади сьогодні ми оголосимо про санкції, які закликають підтримати демократію Молдови. Ми вживатимемо заходи проти російських олігархів, які намагаються втручатися в демократію Молдови", – сказала Джолі.

При цьому очільниця зовнішньополітичного відомства не уточнила імен та прізвищ російських олігархів, проти яких будуть запроваджені санкції.

У травні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президенткою Молдови ​​Маєю Санду заявив, що країна може запровадити санкції проти осіб з Молдови, які систематично порушують права людини, створюють загрозу безпеці або причетні до корупції.