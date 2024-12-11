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ПОЛІТИКА

Канада виділяє $600 мільйонів на підтримку України, включаючи військову допомогу

11 грудня 2024, 13:55
Канада виділяє $600 мільйонів на підтримку України, включаючи військову допомогу
Фото: з вільних джерел
"Ці кошти будуть використані на боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги".

Палата громад парламенту Канади схвалила рішення про надання 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду країни додатково витратити 21 млрд канадських доларів на різні потреби, зокрема, національну оборону.

"Ці кошти будуть використані на боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги", – заявив глава Міноборони Канади Білл Блер.

В урядовому документі також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США) на фінансову підтримку нашої держави, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Водночас парламент країни затвердив виділення 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Крім того, повідомляється, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.

війнаКанададопомога Україні

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