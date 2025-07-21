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Канада виділить $15 млн на обслуговування танків Leopard 2 для України

21 липня 2025, 20:34
Канада виділить $15 млн на обслуговування танків Leopard 2 для України
Фото: з вільних джерел
Танки проходять технічне обслуговування в Республіці Польща.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про надання додаткових 20 млн канадських доларів на технічне обслуговування танків Leopard 2, переданих Україні.

Про це він повідомив під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". 

Кошти підуть на підтримку ремонтного хабу для Leopard 2 у Польщі. Видатки покриє канадський бюджет військової допомоги Україні на 2025–2026 роки.

Також міністр нагадав про анонсоване у червні рішення прем’єра Марка Карні — виділити ще 2 млрд канадських доларів на оборонні потреби України.

З початку повномасштабної війни Канада вже надала військової допомоги на понад 6,5 млрд канадських доларів.

Cьогодні розпочалася чергова зустріч "Рамштайн": 52 країни беруть участь. 

 

 

Канадапідтримка України

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