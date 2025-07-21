Розпочалася чергова зустріч "Рамштайн": 52 країни беруть участь

Засідання проходить в онлайн-форматі.

США представляє посол при НАТО Метью Вітакер, втім анонсованої участі міністра Піта Геґсета наразі немає.

Про це повідомило інтернет-видання Радіо Свобода.

"Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн". Відбувається онлайн, присутні 52 країни на рівні міністрів оборони або їхніх заступників", - йдеться в повідомленні.

Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які також головують на засіданні.

Україну представляють два учасники: новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, якого вітають у новій ролі, та Рустем Умєров, що нині обіймає посаду секретаря РНБО, але раніше вже представляв Україну на подібних зустрічах.

Нагадаємо, три дні тому ми повідомляли, що глава Пентагону мав взяти участь у засіданні у форматі "Рамштайн".

Після приходу Трампа "Рамштайн" і далі працює, але вже за лідерства Британії і Німеччини, однак США лишаються важливим учасником групи.