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Канада виділить $25 мільйонів на підтримку низки проєктів в Україні

Ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади убезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованої на правилах держави та підтримці її мети глибшої євроатлантичної інтеграції
Уряд Канади протягом п’яти років виділить на підтримку кількох проєктів розвитку України суму, еквівалентну 25 мільйонам доларів США.
Канада виділить $25 мільйонів на підтримку низки проєктів в Україні Фото: zn.ua
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це за підсумками віртуального візиту міністра міжнародного розвитку Канади Каріни Гулд до України заявили в очолюваному нею відомстві.
 
"Під час зустрічі міністр оголосила про виділення 30 мільйонів канадських доларів протягом п’яти років на підтримку інклюзивного урядування в Україні. Було розпочато пошук проєктів, покликаних покращити демократичне, інклюзивне та гендерно рівне урядування в Україні, таким чином зреагувавши на потреби усіх українців, у тому числі найбільш уразливих", - йдеться у повідомленні.
 
Окрім цього, міністр оголосила про виділення 1,5 млн "на підвищення спроможності українського уряду підтримувати соціально-економічний добробут українських жінок-ветеранок".
 
"Ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади убезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованої на правилах держави та підтримці її мети глибшої євроатлантичної інтеграції", - наголосили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.
 
Також зазначається, що Канада підтримає зусилля України з покращення первинної ланки медичної допомоги та важливих медичних послуг на тлі пандемії COVID-19.
 
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13 08 2021 12:59
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