БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд Канади протягом п’яти років виділить на підтримку кількох проєктів розвитку України суму, еквівалентну 25 мільйонам доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада виділить $25 мільйонів на підтримку низки проєктів в Україні
Ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади убезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованої на правилах держави та підтримці її мети глибшої євроатлантичної інтеграції
Фото: zn.ua
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це за підсумками віртуального візиту міністра міжнародного розвитку Канади Каріни Гулд до України заявили в очолюваному нею відомстві.
"Під час зустрічі міністр оголосила про виділення 30 мільйонів канадських доларів протягом п’яти років на підтримку інклюзивного урядування в Україні. Було розпочато пошук проєктів, покликаних покращити демократичне, інклюзивне та гендерно рівне урядування в Україні, таким чином зреагувавши на потреби усіх українців, у тому числі найбільш уразливих", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, міністр оголосила про виділення 1,5 млн "на підвищення спроможності українського уряду підтримувати соціально-економічний добробут українських жінок-ветеранок".
"Ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади убезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованої на правилах держави та підтримці її мети глибшої євроатлантичної інтеграції", - наголосили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.
Також зазначається, що Канада підтримає зусилля України з покращення первинної ланки медичної допомоги та важливих медичних послуг на тлі пандемії COVID-19.
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