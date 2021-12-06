США нададуть Україні 150 мільйонів доларів військової допомоги

Це на додачу до 125 мільйонів, про які оголосили раніше

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні пакета військової допомоги розміром 150 мільйонів доларів. Він охоплює постачання військового обладнання, військову підготовку й консультації з метою захисту територіальної цілісності України та її зближення з НАТО.

Про це в п’ятницю, 11 червня, повідомила пресслужба Міністерства оборони США, зазначає "Громадське".

У відомстві уточнюють, що цей пакет військової допомоги передбачає надання Україні протиартилерійських радарів, засобів протидії ворожим безпілотникам, захищених засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, медичного спорядження тощо.

Пентагон також, зокрема, закликав Україну продовжувати здійснювати реформи в оборонному секторі для досягнення сумісності з принципами демократичного цивільного контролю над військовими силами, ухваленими в межах НАТО.

На початку березня США оголосили про виділення Україні 125 млн доларів допомоги. Зокрема, йшлося про передання двох малих бойових катерів Mark IV, контрбатарейних радарів, тактичного обладнання та обладнання для медичної допомоги військовим.

Тоді ж зазначалося, що умовою для виділення 150 мільйонів доларів є спільне підтвердження Міноборони США й Держдепартаменту того факту, що Україна досягла достатнього прогресу в ключових оборонних реформах.

Загалом із 2014 року США надали Україні військову допомогу на понад 2,5 мільярда гривень, нагадали в Пентагоні. У 2021 році США вже передали українському флоту нові швидкісні катери та надувні човни. У 2020 році Штати передали Україні нову партію ракет Javelin, рацій та боєприпасів на понад 60 мільйонів гривень і наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів.

На наступний, 2022 фінансовий рік Білий дім пропонує виділити 255 мільйонів доларів допомоги Україні для протидії агресії Росії, проведення реформ та розбудови громадянського суспільства. Бюджет ще має бути схвалений Конгресом США.

У березні 2021 року в американському Сенаті зареєстрували законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні з 250 до 300 мільйонів доларів. В Офісі президента тоді привітали таку ініціативу американських сенаторів.

Законопроєкт також передбачає створення робочої групи щодо України в Держдепартаменті США, призначення посланника для участі в переговорах у «нормандському» форматі та надання Києву летальної зброї.

У липні 2020 року в Сенаті вже реєстрували подібний законопроєкт, але тоді його ухвалити не змогли.

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