США розглядають можливість додаткової військової допомоги Україні - Блінкен

"Ми розглядаємо, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, включно зі спорядженням, була б корисна Україні просто зараз. Це розглядається дуже активно", - сказав Блінкен в інтерв'ю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Вашингтон може надати додаткову військову допомогу Україні, зазначивши, що це питання на стадії активного розгляду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В інтерв'ю "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (визнана в РФ ЗМІ-іноагентом) Блінкен сказав: "Ми розглядаємо, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, включно зі спорядженням, була б корисна Україні просто зараз. Це розглядається дуже активно".

Він назвав Пентагон "головним партнером України", але не дав відповіді на запитання ведучої, чи готові США задовольнити прохання Києва про розміщення на українській території ракетних комплексів Patriot.

Стенограму інтерв'ю розповсюдив американський держдепартамент.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вночі 6 травня прибув до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ та прем'єр-міністром України.