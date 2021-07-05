США розглядають можливість додаткової військової допомоги Україні - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Вашингтон може надати додаткову військову допомогу Україні, зазначивши, що це питання на стадії активного розгляду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В інтерв'ю "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (визнана в РФ ЗМІ-іноагентом) Блінкен сказав: "Ми розглядаємо, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, включно зі спорядженням, була б корисна Україні просто зараз. Це розглядається дуже активно".
Він назвав Пентагон "головним партнером України", але не дав відповіді на запитання ведучої, чи готові США задовольнити прохання Києва про розміщення на українській території ракетних комплексів Patriot.
Стенограму інтерв'ю розповсюдив американський держдепартамент.
Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вночі 6 травня прибув до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ та прем'єр-міністром України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі