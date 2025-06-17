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ПОЛІТИКА

Канада виділить новий пакет військової допомоги Україні

17 червня 2025, 19:45
Канада виділить новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Getty Images
Канада надасть Україні військову допомогуна суму понад 2 мільярди канадських доларів.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту "Групи семи" у вівторок оголосив про заходи посилення тиску на росію та підтримки України.

Канадський премʼєр наголосив на необхідності посилити тиск на росію, "яка відмовилася сісти за стіл переговорів".

"І сьогодні Канада оголошує про кілька заходів: по-перше, санкції проти низки осіб у росії: проти понад 40 суб'єктів у росії та за її межами, які намагаються сприяти обходу санкцій; санкції проти понад 200 суден "тіньового флоту", який росія знову використовує для спроб обходу цих санкцій", – перелічив він.

Також Карні підтвердив, що Канада надасть Україні військову допомогуна суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), причому туди увійдуть "безпілотники, вертольоти, боєприпаси".

Він, однак, не уточнив деталей цієї допомоги.

"І по-третє, ми виділяємо наступний транш позики за рахунок заморожених російських активів на суму понад 2 мільярди доларів", – анонсував премʼєр Канади.

Наостанок Карні запенив, що підтримка з боку Канади "буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу".

Нагадаємо,  президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7у Канаді через загострення ситуації на Близькому Сході. Зазначається, що американський лідер встиг підписати торговельну угоду з Великою Британією.

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