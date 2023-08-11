Канада за 5 місяців підготувала 130 бойових медиків ЗСУ

З березня по липень медичні техніки Збройних сил Канади підготували 130 бойових медиків ЗСУ.

Про це Генташ ЗСУ написав в Тelegram-каналі.

"Медичні техніки Збройних сил Канади підготували близько 130 бойових медиків Збройних сил України за програмою під керівництвом Республіки Польща протягом березня-липня 2023 року", - йдеться в дописі.