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CУСПІЛЬСТВО

Канада заплатить 1,5 млрд євро компенсації за геноцид та насилля над індіанцями

23 січня 2023, 21:58
Канада заплатить 1,5 млрд євро компенсації за геноцид та насилля над індіанцями
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади погодився сплатити близько 1,5 млрд євро (2,8 млрд канадських доларів) компенсації за геноцид корінних індіанців, який відбувався на території країни до 1996 року.

У період з 1881 по 1996 рік близько 150 тисяч дітей корінних жителів розлучили зі своїми сім'ями й перемістили в канадські школи-інтернати, в яких вони стали жертвами різних знущань. Тепер уряд прийшов до офіційної угоду з індіанцями щодо сплати компенсації за утиски в минулому.

Йдеться, як про культурні утиски: заборону говорити корінною мовою своїх предків, дотримуватися традицій, так і про інші форми насильства. Наприклад, побиття, голод й сексуальне насилля, від яких потерпали індіанські діти.

Один з найгучніших випадків з утиском корінного народу виявили у 2021 році в колишній школі-інтернаті в Британській Колумбії. Там знайшли останки 215 закатованих дітей. Подібні знахідки були й в інших інтернатах, в яких забирали дітей. Цікаво, що курирувала такі спецзаклади в основному церква.

Вперше груповий позов проти Канади за культурний геноцид індіанців подали у 2012 році 325 представників корінних громад. Всі ці роки угода перебувала на розгляді Федерального суду. 

Як зазначив один з позивачів корінних народів Гаррі Фещук, компенсацією індіанці зможуть розпорядитися на свій розсуд. Гроші будуть перераховані в спеціальний фонд.

"Канаді знадобилося занадто багато часу, щоб визнати свою історію, визнати геноцид, який вона вчинила, і визнати колективну шкоду, заподіяну нашим народам школами-інтернатами", - прокоментував він "мирову" з урядом.

Раніше повідомлялось, що Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator.

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