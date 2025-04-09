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Канада запровадила дзеркальні мита проти США

09 квітня 2025, 12:33
Канада запровадила дзеркальні мита проти США
Фото: з вільних джерел
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що ці контрзаходи набудуть чинності 9 квітня
Канада офіційно оголосила про запровадження контрзаходів проти імпорту автомобілів із США.
 
Про це повідомляє уряд Канади.
 
Країна запровадила нові економічні заходи у відповідь на американські мита, які зачіпають канадську автомобільну промисловість.
 
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що ці контрзаходи набудуть чинності 9 квітня.
 
Йдеться про:
  • 25% мито на всі повністю зібрані транспортні засоби, імпортовані до Канади зі США, які не відповідають умовам Угоди Канада-США-Мексика (CUSMA);
  • 25% мито на вміст, що не має канадського або мексиканського походження, у повністю зібраних транспортних засобах, які відповідають CUSMA.
 
Крім цього, уряд Канади впроваджує спеціальну систему ремісії для автовиробників. Вона покликана заохотити інвестиції в автопромисловість у самій Канаді, зберегти робочі місця та підтримати національне виробництво. Деталі цієї ініціативи будуть представлені найближчим часом.
 
"Канада продовжує рішуче реагувати на всі необґрунтовані тарифи, запроваджені США щодо канадських продуктів. Уряд твердо налаштований якнайшвидше скасувати ці тарифи США та захистить працівників, підприємства, економіку та промисловість Канади", - сказав Шампань.

 

СШАКанадамита

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