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Канада запровадила санкції проти 114 осіб та 15 компаній Росії

Ці санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських суден і захоплення українських моряків у Чорному морі
Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.
Канада запровадила санкції проти 114 осіб та 15 компаній Росії Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба канадського уряду, інформує "Українська правда".

"У координації з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Канада сьогодні оголошує про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі та Керченській протоці та незаконну анексію Криму Росією. Міністр закордонних справ Христя Фріланд оголошує про санкції проти 114 осіб та 15 суб'єктів, відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи", - йдеться у повідомленні.

До списку потрапили глав правління "Газпромбанку" Андрєй Акімов, заступник міністра енергетики РФ Андрєй Черезов, соратник Путіна мільярдер Ігор Ротенберг, головнокомандувач військами національної гвардії РФ Віктор Золотов.

Крім того, під санкції потрапили державні російські оборонні компанії, такі як "Сухой", "МіГ", "Оборонлогістика".

В уряді підкреслили, що ці санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських суден і захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року та порушення міжнародного права.

Канада також внесла до санкційного списку низку осіб та організацій, відповідальних за незаконне вторгнення та продовження окупації Криму та дестабілізацію Східної України.

Після незаконної анексії Криму в 2014 році Канада внесла в санкційний список понад 300 осіб і організацій. Сьогоднішнє рішення доводить цей показник до 435. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на співпрацю.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні.

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15 03 2019 19:51
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