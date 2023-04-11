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ПОЛІТИКА

Канада запроваджує санкції проти компанії Прігожина

11 квітня 2023, 21:22
Канада запроваджує санкції проти компанії Прігожина
Фото: rbc.ua
Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти росії та білорусі у зв'язку з агресією проти України.

Уряд Канади ввів санкції проти 14 осіб та 34 компаній з росії, які пов'язані з ПВК "вагнер" та авіаційним сектором.

Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

У санкційному списку, оприлюдненому на сайті уряду Канади, вказані, серед іншого, компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг", що належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгенію Прігожину.

Під індивідуальні санкції потрапили очільник Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина та заступник міністра оборони рф Ніколай Панков.

У білоруському санкційному списку присутні Національний банк білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків росії.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції 11 російської фізичної та 34 юридичних осіб, зокрема об'єкти безпеки, пов'язані з "Групою вагнера", – заявив Джастін Трюдо.

"На додаток до подальшого тиску на поплічників путіна в білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев'яти юридичних осіб, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором", – додав канадський прем'єр.

Як відомо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади. У межах цього візиту Канада вже оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.

санкціі проти росіїКанадавійна

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