Канадська опозиція підтримує надання Україні летальної зброї Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї

Консервативна партія Канади - найбільша опозиційна в країні - у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах обіцяє розпочати постачання до України летальної оборонної зброї.

Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться у виборчій програмі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - сказано у документі. Консерватори також обіцяють відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT. У партії також висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність". Як повідомлялося, позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів. RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак прем'єр-міністр Джастін Трюдо незабаром після призначення призупинив її дію, посилаючись на брак коштів і проблеми з ліцензуванням. Читайте також: Держсекретар США заявив про готовність надання летальної зброї Україні - МЗС

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію