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Канадська опозиція підтримує надання Україні летальної зброї

Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї
Консервативна партія Канади - найбільша опозиційна в країні - у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах обіцяє розпочати постачання до України летальної оборонної зброї.
Канадська опозиція підтримує надання Україні летальної зброї Фото: ukrinform.ua
Про це йдеться у виборчій програмі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
"Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - сказано у документі.
 
Консерватори також обіцяють відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT.
 
У партії також висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність".
 
Як повідомлялося, позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів.
 
RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак прем'єр-міністр Джастін Трюдо незабаром після призначення призупинив її дію, посилаючись на брак коштів і проблеми з ліцензуванням.
 
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20 08 2021 10:59
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