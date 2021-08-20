ПОЛІТИКА НОВИНИКонсервативна партія Канади - найбільша опозиційна в країні - у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах обіцяє розпочати постачання до України летальної оборонної зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадська опозиція підтримує надання Україні летальної зброї
Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї
Фото: ukrinform.ua
Про це йдеться у виборчій програмі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - сказано у документі.
Консерватори також обіцяють відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT.
У партії також висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність".
Як повідомлялося, позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів.
RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак прем'єр-міністр Джастін Трюдо незабаром після призначення призупинив її дію, посилаючись на брак коштів і проблеми з ліцензуванням.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі