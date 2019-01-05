Канадські 10 доларів визнано найкрасивішою купюрою 2018 року
На одній стороні канадської вертикально орієнтованої купюри зображено Віолу Десмонд, відому своєю боротьбою з расовою сегрегацією. На іншій - Музей прав людини у Вінніпезі, повідомляють на сайті Міжнародної банкнотної спільноти (International Bank Note Society, IBNS).
Банкноти з полімерів уп'яте поспіль виграють конкурс IBNS.
Як зазначають організатори конкурсу, канадська банкнота здобула беззаперечну перемогу в конкурсі, в першу п'ятірку якого увійшли також 200 швейцарських франків, 500 норвезьких крон, 100 російських рублів, 40 доларів Соломонових Островів.
Всього торік у світі з'явилося близько 150 нових банкнот.
Нагадаємо, що усі країни Єврозони припинили випускати банкноти номіналом 500 євро. Останніми країнами, що припинили випуск, стали Німеччина та Австрія.
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