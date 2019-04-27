БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУсі країни Єврозони припинили випускати банкноти номіналом 500 євро. Останніми країнами, що припинили випуск, стали Німеччина та Австрія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ЄС припинили випускати банкноти номіналом €500
Банкноти в 500 євро, які нині перебувають на руках у громадян, не будуть вилучати з обігу
Фото: pixabay/cosmix
Ще 17 країн Єврозони перестали випускати такі купюри у січні 2019, повідомляє "Громадське" з посиланням на DW.
Німеччина та Австрія отримали можливість поступової відмови, зазначає DW. Адже саме в цих країнах купюри в 500 євро були в найбільшому обороті.
Особливого попиту до 500-єврових купюр останнім часом у Німеччині не було, зазначив глава німецького центрального банку Йоханнес Беерман.
Банкноти в 500 євро, які нині перебувають на руках у громадян, не будуть вилучати з обігу. Їх можна використовувати надалі.
Нагадаємо, що Європейський Союз за попередні 5 років надав майже 300 млн євро на гуманітарний напрямок, відновлення і розвиток України.
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27 04 2019 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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