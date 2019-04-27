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В ЄС припинили випускати банкноти номіналом €500

Банкноти в 500 євро, які нині перебувають на руках у громадян, не будуть вилучати з обігу
Усі країни Єврозони припинили випускати банкноти номіналом 500 євро. Останніми країнами, що припинили випуск, стали Німеччина та Австрія.
В ЄС припинили випускати банкноти номіналом €500 Фото: pixabay/cosmix

Ще 17 країн Єврозони перестали випускати такі купюри у січні 2019, повідомляє "Громадське" з посиланням на DW.

Німеччина та Австрія отримали можливість поступової відмови, зазначає DW. Адже саме в цих країнах купюри в 500 євро були в найбільшому обороті.

Особливого попиту до 500-єврових купюр останнім часом у Німеччині не було, зазначив глава німецького центрального банку Йоханнес Беерман.

Банкноти в 500 євро, які нині перебувають на руках у громадян, не будуть вилучати з обігу. Їх можна використовувати надалі.

Нагадаємо, що Європейський Союз за попередні 5 років надав майже 300 млн євро на гуманітарний напрямок, відновлення і розвиток України.

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27 04 2019 12:39
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