ПОЛІТИКА НОВИНИФахівці з Канади відвідали місце аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадські фахівці долучилася до розслідування катастрофи МАУ в Ірані
У Канаді стверджують, що є домовленості з іранцями про участь їхніх фахівців у розшифруванні та аналізі даних
Фото: google.com
Про це 15 січня заявив міністр транспорту Канади Марк Ґарно, повідомляє "Громадське".
До складу канадської групи зокрема увійшли два працівники Ради з транспортної безпеки.
У канадському відомстві заявили, що Тегеран наразі не надає доступу до "чорних скриньок" та записів переговорів пілотів літака, але наполягають на такому доступі. У Канаді стверджують, що є домовленості з іранцями про участь їхніх фахівців у розшифруванні та аналізі даних.
Нагадаємо, що голови МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні щодо катастрофи літака МАУ.
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