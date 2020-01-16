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Канадські фахівці долучилася до розслідування катастрофи МАУ в Ірані

У Канаді стверджують, що є домовленості з іранцями про участь їхніх фахівців у розшифруванні та аналізі даних
Фахівці з Канади відвідали місце аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.
Канадські фахівці долучилася до розслідування катастрофи МАУ в Ірані Фото: google.com

Про це 15 січня заявив міністр транспорту Канади Марк Ґарно, повідомляє "Громадське". 

До складу канадської групи зокрема увійшли два працівники Ради з транспортної безпеки.

У канадському відомстві заявили, що Тегеран наразі не надає доступу до "чорних скриньок" та записів переговорів пілотів літака, але наполягають на такому доступі. У Канаді стверджують, що є домовленості з іранцями про участь їхніх фахівців у розшифруванні та аналізі даних.

Нагадаємо, що голови МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні щодо катастрофи літака МАУ.

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16 01 2020 09:20
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