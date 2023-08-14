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Канадські інструктори навчають саперів з України

14 серпня 2023, 14:17
Канадські інструктори навчають саперів з України
Фото: з вільних джерел
В Польщі канадські сапери-інструктори навчають військовослужбовців ЗСУ як подолати мінну загрозу на полі бою.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці

"Поки триває війна росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів допомагає військовослужбовцям України вивчити способи подолання мінної загрози на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER”, - йдеться в дописі. 

В Генштабі збройних сил нагадали, що військовослужбовці з Канади перебувають у Польщі, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність.

Раніше стало відомо, що майже тисяча українських морських піхотинців повертається з десантних навчань у Британії.
ЗСУГенштабКанадасапери

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