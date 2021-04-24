Канадські інвестори заявляють, що їхній бізнес в Україні хочуть рейдернути олігархи

TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу, а у 2017 році вона прийшла в Україну, збудувавши у Нікополі сонячну електростанцію

Канадська енергетична компанія TIU, яка збудувала у Нікополі сонячну електростанцію, заявила про "атаку олігархів" - станцію незаконно від'єднав від електромережі Нікопольський завод феросплавів, який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.

Про це повідомляє "Економчна правда" з посиланням на "Голос Америки".

Видання пише, що компанію TIU та її інвестиції в зелену електроенергію в Україні згадував влітку 2019 року під час візиту до Канади президент України Володимир Зеленський.

"Зелена енергетика буде одним із ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки. Я знаю, що канадська компанія TIU уже успішно працює в цій сфері. Дякуємо їм за це, і будь ласка, беріть з них приклад!", - говорив тоді Зеленський.

Водночас зараз директор TIU Влад Лізунов так коментує цю заяву:

"Коли президент країни називає вашу компанію по імені і каже: хлопці, ви таку гарну справу робите, прошу, інвестуйте в Україну, то можна було б сказати, що це найвищого рангу "інвестиційна няня", яку ви тільки можете мати. Але потім, коли олігархи тебе атакують, нема ні захисту, ні допомоги від держави".

Зазначається, що TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу, а у 2017 році вона прийшла в Україну, збудувавши у Нікополі сонячну електростанцію.

"Це був перший проєкт із сонячної енергетики в Нікополі, а вкладені компанією майже 60 млн дол - найбільшою закордонною інвестицією за осяжний період. Історія успіху! Якби не те, що на їхній бізнес дехто накинув оком. Як розповів директор компанії, станцію відключили від електромережі під приводом ремонту", - йдеться у матеріалі.

"Наша станція була незаконно від’єднана від електромережі Нікопольським заводом феросплавів, який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.

Вони стверджували, що Нікопольський феросплавний має здійснити певний ремонт, заміну електроліній. Проте відколи наша електростанція була від’єднана в березні 2020 року, вони не проводили ніяких ремонтів", - розповів директор TIU.

Канадські інвестори вважають, що йдеться про рейдерську атаку.

"Ми отримали комунікацію, що дехто з тих олігархів хоче купити нашу електростанцію. Певна річ, не за ринковою ціною, а набагато дешевше", - підкреслює Лізунов.

"Саме так діють українські рейдери. Вони знаходять бізнес, який хочуть вкрасти, вони ставлять цей бізнес у дуже скрутну економічну ситуацію, як це відбулося з нами, бо ця станція вже отримала збитків 7 мільйонів за весь час, поки була відключена.

А потім вони просто чекають, поки власники бізнесу впадуть у відчай і продадуть бізнес за копійки. Одразу після цього усі проблеми магічно зникають, бізнес починає працювати знову. Це така базова схема рейдерських атак в Україні", - додав він.

Повідомляється, що канадські інвестори звернулись до суду - програвши у першій інстанції, подали апеляцію.

"Апеляційний суд мав відбутися 12 квітня, але в цей день суддя захворів, а в будівлю суду надійшла погроза про замінування. Як каже директор TIU, компанія готова дійти до Верховного суду, щоб добитися підключення електростанції", - пише "Голос Америки".

"У судах України важко знайти справедливість. Коли на тебе нападають олігархи, ти мусиш захищатися в суді. Як закордонні інвестори ми не можемо давати суддям хабарів чи вдаватися до якихось інших незаконних речей. Українські олігархи можуть", - скаржиться Лізунов.

"Відсутність верховенства права, корупція, брак реформ - такі три найбільші перешкоди для ведення бізнесу назвали представники західних компаній, що працюють в Україні. Дані опитування нещодавно оприлюднила Американська торговельна палата.

Як свідчать результати дослідження, 66% опитаних назвали найбільшою перешкодою відсутність належного верховенства права, 54% - корупцію, 45% - відсутність потужної програми реформ", - додає видання.

Президент Палати Андрій Гундер назвав ще однією великою проблемою вплив олігархів і роль олігархів в Україні.

"Адже олігархи мають преференції, які вони використовують, і це відштовхує великих міжнародних гравців, щоб приходили в Україну", - підкреслив він.

За його словами, те, що сталося з канадськими інвесторами - не виняток.

"Маємо тут конкретний приклад, коли інвестор повірив в Україну, прийшов, інвестував і зустрівся з непередбаченими і несправедливими викликами. І зараз це дає поганий сигнал іншим інвесторам, які дивляться на Україну", - наголосив він.

Повідомляється також, що раніше канадські інвестори планували розширити свій бізнес в Україні. Проте тепер кажуть, що нових сонячних станцій не будуватимуть.

"Наш сумний досвід учить не вірити обіцянкам української влади. Ідеться не тільки про намір сприяти інвесторам, але й про обіцяний спеціальний тариф на "зелену" енергетику, що теж виявилося обманом", - скаржиться директор компанії TIU.

"Однозначно, сьогодні Україну аж ніяк не назвеш привабливим напрямком, щоб вкладати гроші. І що мене найбільше дивує: Україна далі продовжує запрошувати нових інвесторів, в той час як погано обходиться з тими, які є.

Не знаю, як можна чекати, що люди тобі повірять, коли ті, хто повірив тобі в минулому, вже обпеклися", - визнає Влад Лізунов.

Нагадаємо, що влада хоче запровадити акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки - від 3,2% до 40%, точні цифри ще обговорюються.