Канадські вчені запропонували збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer
Свою позицію вони пояснили в статті, яку опублікував "Медичний журнал Нової Англії", пише "Інтерфакс-Україна".
Вчені зазначають, що ефективність першого компонента цієї вакцини оцінюється в 92,6%, тому введення другого компонента з аналогічним ступенем ефективності через місяць після першого не дасть бажаного результату.
У компанії Pfizer, коментуючи статтю Сковронськи і де Серрі, зазначили, що дослідження альтернативних режимів дозування вакцини поки тривають, а рішення буде залежати від органів охорони здоров'я.
"Ми в Pfizer вважаємо, що для органів охорони здоров'я критично важливо вести спостереження за альтернативними розкладами дозування для того, щоб переконатися, що вакцина забезпечує максимально можливий захист", - заявили представники компанії.
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