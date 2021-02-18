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Канадські вчені запропонували збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer

Канадські дослідники Данута Сковронськи і Гастон де Серрі вважають, що другий компонент вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer слід застосовувати пізніше.
Канадські вчені запропонували збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer Фото: з вільних джерел

Свою позицію вони пояснили в статті, яку опублікував "Медичний журнал Нової Англії", пише "Інтерфакс-Україна".

Вчені зазначають, що ефективність першого компонента цієї вакцини оцінюється в 92,6%, тому введення другого компонента з аналогічним ступенем ефективності через місяць після першого не дасть бажаного результату.

У компанії Pfizer, коментуючи статтю Сковронськи і де Серрі, зазначили, що дослідження альтернативних режимів дозування вакцини поки тривають, а рішення буде залежати від органів охорони здоров'я.

"Ми в Pfizer вважаємо, що для органів охорони здоров'я критично важливо вести спостереження за альтернативними розкладами дозування для того, щоб переконатися, що вакцина забезпечує максимально можливий захист", - заявили представники компанії.

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18 02 2021 09:57
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