Українці найбільше довіряють вакцині Pfizer - опитування

23% опитаних українців довіряють якості американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech, свідчать дані соціологічного опитування компанії Research & Branding Group.

До трійки вакцин-лідерів довіри також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford і американська Moderna, відповідно серед 16% та 12% опитаних, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас дані опитування свідчать, що 44% українців не вірять у здатність системи охорони здоров'я України впоратися з вакцинацією населення. 35% опитаних вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково. І лише 20% позитивно оцінюють перспективи вакцинації в країні.

Стосовно глобального успіху вакцинації думки українців розділилися: 39% опитаних вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримуються 36% жителів України, не визначилися чверть, відповідно 25%.

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