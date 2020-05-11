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Канадський бізнес вимагає від України повних виплат по "зеленому" тарифу

"Ми бачимо не виконання українським урядом своїх обіцянок та зобов’язань" ,- відзначили в організації
ДП "Гарантований покупець" не сповна розрахувалося із постачальниками відновлюваної електроенергії, що підриває довіру іноземних інвесторів до України.
Канадський бізнес вимагає від України повних виплат по "зеленому" тарифу Фото: saee.gov.ua

Про це йдеться у заяві Канадсько-української торгової палати, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми закликаємо уряд України та відповідні органи державної влади звернути на це увагу та знайти спосіб виплатити решту боргів. Дотримуючись своїх обіцянок, Україна продемонструє відданість принципам відкритих та прозорих бізнес умов, а також виконає угоди з іноземними інвесторами", - зазначається у заяві.

У Канадсько-українській торговельній палаті наголосили, що "проведені урядом України виплати у вересні були лише частковими". "Ми бачимо не виконання українським урядом своїх обіцянок та зобов’язань" ,- відзначили в організації.

Як повідомлялося, рівень розрахунків ‌ ‌із‌ ‌виробниками "зеленої" електроенергії ‌у травні‌-‌липні‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌не‌ ‌перевищував‌ ‌5%.‌ ‌Завдяки‌ ‌Меморандуму‌ між урядом та виробниками ВДЕ,‌ "зелені‌ ‌тарифи" дещо знизилися, що дозволило ‌зменшити‌ ‌загальний‌ ‌обсяг‌ ‌виплат‌ ‌лише‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌на‌ ‌суму‌ ‌понад‌ ‌600‌ ‌млн‌ ‌грн.‌ За інформацією ДП "Гарантований покупець", станом на 30 жовтня 2020 року виробники електроенергії з відновлюваних джерел енергії отримали більше 80% виплат за вересень.

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05 11 2020 11:36
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