Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Канадський суд визнав терактом збиття літака МАУ Іраном

Ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх людей на борту
Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана терористичним актом.
Канадський суд визнав терактом збиття літака МАУ Іраном Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позивачі довели, що збиття обвинуваченими літака рейсу 752 було актом тероризму", - заявив головуючий суддя Едвард Белобаба.

На його переконання, "ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх людей на борту".

Стороною захисту у позові було визначено державу Іран, її Збройні сили, верховного лідера аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та ін.

Хоча це судове рішення не матиме негайних практичних наслідків, воно відкриває родичам жертв катастрофи шлях до виплати репарацій офіційним Тегераном. Очікується, що незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання, яке визначить розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати близькі й родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні на його державне майно може бути накладений арешт.

Нагадаємо, що 8 січня літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2021 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.