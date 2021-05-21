Канадський суд визнав терактом збиття літака МАУ Іраном

Ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх людей на борту

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана терористичним актом.

Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позивачі довели, що збиття обвинуваченими літака рейсу 752 було актом тероризму", - заявив головуючий суддя Едвард Белобаба.

На його переконання, "ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх людей на борту".

Стороною захисту у позові було визначено державу Іран, її Збройні сили, верховного лідера аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та ін.

Хоча це судове рішення не матиме негайних практичних наслідків, воно відкриває родичам жертв катастрофи шлях до виплати репарацій офіційним Тегераном. Очікується, що незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання, яке визначить розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати близькі й родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні на його державне майно може бути накладений арешт.

Нагадаємо, що 8 січня літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.