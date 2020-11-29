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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Канадський уряд хоче зробити 80% свого автопарку електричним чи гібридним

Першим у світі канадський уряд також вирішив поширити такі само високі екологічні стандарти на автомобілі Королівської канадської кінної поліції та Збройних сил Канади
Федеральний уряд Канади має намір протягом наступних п’яти років зробити 80% свого автомобільного флоту електричним або гібридним.
Канадський уряд хоче зробити 80% свого автопарку електричним чи гібридним Фото: ecotechnica.com

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у новій “Стратегії озеленення уряду”, оприлюдненій Державним казначейством Канади.

“75% нових придбань не модифікованих легкових транспортних засобів будуть автомобілям із нульовим рівнем шкідливих викидів (АНРШВ) або гібридними. Метою цього є забезпечити, аби урядовий автопарк легкових автомобілів щонайменше на 80% складався із АНРШВ до 2030 року”, - зазначається у документі.

Зауважимо, що загалом канадський уряд має у власності близько 20 тис легкових та вантажних автомобілів.

Першим у світі канадський уряд також вирішив поширити такі само високі екологічні стандарти на автомобілі Королівської канадської кінної поліції та Збройних сил Канади. Утім, вони матимуть право на певні винятки, адже танки, тактичний транспорт й деякі інші види автомобілів поки не мають електричних еквівалентів.

Загалом для усіх транспортних засобів, що поки не мають електричної альтернативи, уряд використовуватиме чистіше пальне, аби зменшити шкідливі викиди.

Окрім цього, усі новозбудовані будівлі федерального уряду відтепер будуть вуглецево нейтральними, як і 75% орендованих урядом офісних площ. “Уряд заохочуватиме гнучку організацію праці, таку як віддалену роботу, розвиваючи віддалені комп’ютерні телекомунікації й підтримуючи застосування інформаційних технологій”, - стверджується у Стратегії.

У документі пропонується й ряд інших кроків, покликаних забезпечити до 2050 року вуглецеву нейтральність усіх операцій уряду Канади.

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29 11 2020 15:51
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