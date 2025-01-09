Канадський уряд оголосив новий пакет військової підтримки для України

Оголошений внесок — це частина допомоги Україні обсягом $362 мільйони, про яку на саміті НАТО в липні оголосив експремʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер, 9 січня, оголосив про виділення Києву військової допомоги на 440 мільйонів канадських доларів (понад 305 мільйонів доларів США).

Про це повідомили в Міноборони Канади.

Ця допомога включає внесок у розмірі $132 мільйони в ініціативу Чехії із закупівлі та доставки боєприпасів великого калібру для України. Ще $33 мільйони підуть на закупівлю снарядів різного калібру у канадської промисловості.

На "данський формат" підтримки спрямують $66 мільйонів — це пряме фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні, а саме підтримка виробництва безпілотників.

За решту грошей куплять зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимові черевики тощо.

Оголошений внесок — це частина допомоги Україні обсягом $362 мільйони, про яку на саміті НАТО в липні оголосив експремʼєр-міністр Джастін Трюдо.

З лютого 2022 року Канада виділила майже $13 мільярдів на допомогу Україні, з яких $3 мільярди на військову підтримку, яка включала дрони, бойові броньовані машини, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777, боєприпаси.

Нагадаємо, США оголосили про останній пакет військової допомоги адміністрації Байдена на 500 мільйонів доларів.