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Канадці розробляють COVID-вакцину в їстівних смужках

У ці смужки можна помістити вакцину від COVID, лихоманки денге або навіть грипу та відправити їх до країн без належної інфраструктури з найменшими витратами
Вчені із канадського університету Макмастер та біотехнологічної компанії Rapid Dose Therapeutics розпочали розробку дієвої вакцини від коронавірусу у саморозчинних їстівних смужках. Поки що технологія перебуває на ранніх стадіях розробки.
Канадці розробляють COVID-вакцину в їстівних смужках Фото: Прямий
Про це повідомляє CBC News.
 
Як зазначає видання, вченим вдалося стабілізувати білок з вакцини за температурою 40 градусів за шкалою Цельсія, втім, аби зберегти її ефективність, препарат необхідно охолодити до ще нижчої температури.
 
Розробники переконані у тому, що їстівні смужки можна буде використовувати не лише, як вакцину від COVID-19, але як і препарат від інших захворювань.
 
"60% чи навіть більше країн світу - теплі: Африка, Мексика. Подумайте про всі країни, які не мають логістичних спроможностей Північної Америки. У ці смужки можна помістити вакцину від COVID, лихоманки денге або навіть грипу та відправити їх до країн без належної інфраструктури з найменшими витратами", - відзначив голова компанії Rapid Dose Therapeutics Марк Упсдел.
 
Відомо, що вчені завершили первинні дослідження на тваринах й підтвердили ефективність революційної технології. Відтепер розробники планують перейти до наступного етапу експерименту, аби перевірити, чи вдасться їм отримати необхідну імунну реакцію у разі додавання спайкового білка коронавірусу до цих смужок.
 
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29 06 2021 16:13
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