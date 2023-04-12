За час повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд Канади надав Україні різноманітної допомоги на більше 8 млрд канадських доларів(CAD).

Про це розказали у Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"З січня 2022 року Канада оголосила про виділення понад 8 млрд доларів фінансової, військової, гуманітарної та імміграційної допомоги, а також підтримки розвитку", - йдеться на сайті.

До цієї суми входить більше CAD5 млрд фінансової допомоги та більше CAD1 млрд військової підтримки. А такоєж $352,5 млн гуманітарної допомоги, 127 млн на підтримку розвитку й більше CAD102 млн на безпекову та стабілізаційну допомогу.