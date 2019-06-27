Канали Медведчука транслювали його зустріч із ватажками бойовиків ОРДЛО

Телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK транслювали зустріч голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з ватажками бойовиків "ОРДЛО" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником у Мінську.

Як повідомляє "112 Україна", Віктор Медведчук розповів, що обговорював з лідерами бойовиків реалізації Мінських угод, а також "закони, які повинна прийняти Верховна Рада – закон про вибори, про амністію, ухвалення та введення в дію закону про особливий статус Донбаса, з фіксацією цього в Конституції".

Крім того, журналістка "112 Україна" в сюжеті про звільнених з полону військовослужбовців говорить, що вони були затримані "за терористичну діяльність в невизнаних республіках".

"Завтра вже повернуться додому четверо громадян України Дмитро Великий (1988 року народження), Яків Веремейчик (1986 року народження), Едуард Міхеєв (1964 року народження) і Максим Горянінов (1984 року народження). Три з них – військовослужбовці, вони були позбавлені волі за терористичну діяльність в невизнаних республіках на строк від 12 до 15 років", – йдеться в сюжеті

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів про цю зустріч наголосив, що ніколи не спілкувався з Віктором Медведчуком. Він заявив, що "не розуміє, чому в нас (України, – ДМ) повинні бути посередники". Крім того, президент сказав журналістам спитати Віктора Медведчука, чому "питання повернення полонених і припинення війни з його сторони підіймається тільки під вибори".

Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK належать соратнику Віктора Медведчука, народному депутату Тарасу Козаку, інформує "Детектор медіа", який звернувся до СБУ з питанням, чи буде надана правова оцінка щодо цієї зустрічі.

Нагадаємо, що в березні 2019 року телеканали "112 Україна" і NewsOne у прямому ефірі транслював переговори делегації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (а саме - Віктора Медведчука і Юрія Бойка) з прем’єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим та головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Телеканал ZIK на той момент іще не належав Тарасу Козаку.