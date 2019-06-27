У партії Медведчука обіцяють звільнити декількох українських полонених

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабинович заявив, що сьогодні 27 червня мають досягти домовленості про звільнення кількох українських полонених

Рабинович не розкрив деталей, запропонувавши "потерпіти ще годину".

"Я думаю, ми сьогодні якихось полонених отримаємо. Я думаю, що сьогодні пройдуть прямі переговори на дуже високому рівні", — сказав він в ефірі "112 Україна", йдеться в "Громадське".

Також він зазначив, що глава "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук проведе сьогодні зустріч в Минську. Рабинович допустив, що після цього почнеться порушення кримінальних справ проти його партії.

Нагадаємо, Петро Порошенко, який очолює "Європейську солідарність" заявив, що основними опонентами його партії на дострокових парламентських виборах будуть опозиційні сили "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа – За життя".

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