У партії Медведчука обіцяють звільнити декількох українських полонених
"Я думаю, ми сьогодні якихось полонених отримаємо. Я думаю, що сьогодні пройдуть прямі переговори на дуже високому рівні", — сказав він в ефірі "112 Україна", йдеться в "Громадське".
Також він зазначив, що глава "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук проведе сьогодні зустріч в Минську. Рабинович допустив, що після цього почнеться порушення кримінальних справ проти його партії.
Нагадаємо, Петро Порошенко, який очолює "Європейську солідарність" заявив, що основними опонентами його партії на дострокових парламентських виборах будуть опозиційні сили "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа – За життя".
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