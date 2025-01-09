Кандидат Трампа на посаду радника з нацбезпеки: Гренландія важлива для США

Найбільший острів на планеті Гренландія являється автономною установчою країною в складі Королівства Данія.

Острів має важливе значення для національної безпеки США.

Про це заявив номінований майбутнім президентом США Дональдом Трампом на посаду радника з національної безпеки конгресмен Майк Волтц, повідомляє агенція Reuters.

Політик висловився щодо важливості Гренландії після слів Трампа напередодні про те, що США мають взяти під контроль цей острів.

"Це стосується найважливіших корисних копалин. Це стосується природних ресурсів", - сказав Волтц.

За його словами, йдеться "про те, що, оскільки полярні льоди відступають, китайці зараз запускають криголами й також просуваються туди".

"Отже, це нафта й газ, національна безпека", - додав він.

Крім того, Волтц висловився й про наміри росії "стати королем Арктики, з більш ніж 60 криголамами, деякі з них ядерні".

Раніше в МЗС Данії заявили, що Гренландія може стати незалежною, але не штатом США.