Хант: Підтримка Brexit без угоди стане самогубством для моєї політичної сили
Претендент на посаду лідера Консервативної партії Джеремі Хант застеріг, що підтримка Brexit без угоди стане самогубством для його політичної сили, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на BBC.
До речі, один з його конкурентів Істер Маквей заявив, що "політичним самогубством" буде неспроможність Великої Британії залишити ЄС до 31 жовтня цього року.
Як відомо, спочатку Лондон мав вийти з ЄС 29 березня, але через кількаразовий провал голосування за Brexit-угоду в британській Палаті громад цей термін було перенесено. Труднощі з виходом країни з Євросоюзу спричинили політичну кризу у Великій Британії.
Прем’єр-міністр та очільниця Консервативної партії Тереза Мей кілька днів тому заявила, що піде у відставку з поста глави партії 7 червня.
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