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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Хант: Підтримка Brexit без угоди стане самогубством для моєї політичної сили

Міністр закордонних справ Великої Британії та претендент на пост лідера Консервативної партії Джеремі Хант назвав "політичним самогубством" для політсили вихід країни з ЄС без угоди
Як відомо, Хант є найбільш імовірним з усіх 10 претендентів на посаду очільника британських консерваторів.
Хант: Підтримка Brexit без угоди стане самогубством для моєї політичної сили Фото: gettyimages.com

Претендент на посаду лідера Консервативної партії Джеремі Хант застеріг, що підтримка Brexit без угоди стане самогубством для його політичної сили, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на BBC

До речі, один з його конкурентів Істер Маквей заявив, що "політичним самогубством" буде неспроможність Великої Британії залишити ЄС до 31 жовтня цього року.

Як відомо, спочатку Лондон мав вийти з ЄС 29 березня, але через кількаразовий провал голосування за Brexit-угоду в британській Палаті громад цей термін було перенесено. Труднощі з виходом країни з Євросоюзу спричинили політичну кризу у Великій Британії.

Прем’єр-міністр та очільниця Консервативної партії Тереза Мей кілька днів тому заявила, що піде у відставку з поста глави партії 7 червня.

Читайте також: Тереза ​​Мей офіційно оголосила про відставку

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28 05 2019 20:32
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